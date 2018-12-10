السعودية اليوم / أمير تبوك يستقبل نائب رئيس ديوان المراقبة للفروع بالمملكة

تبوك 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتب سموه بالإمارة اليوم، نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد لشؤون الفروع عثمان بن عبدالرحمن اليحيى ومرافقيه.وقدم اليحيى لسمو أمير منطقة تبوك موجزاً مختصراً بما يقوم به الديوان من المبادرات والإنجازات التي تحققت في مجال الرقابة المالية ورقابة الأداء على الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان, إضافة إلى المستجدات المواكبة للتحول الوطني ورؤية المملكة 2030.ونوه سمو أمير منطقة تبوك بالدعم الذي يجده ديوان المراقبة العامة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, مشيداً بالجهود التي يقوم بها الديوان للحفاظ على المال العام ومتابعة ذلك من خلال إشرافه على الإدارات الحكومية.وفي نهاية اللقاء تسلم الأمير فهد بن سلطان التقارير السنوية للديوان ونتائج تقويم أداء بعض فروع الجهات الحكومية الخدمية بالمنطقة.وأعرب اليحيى عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على الدعم الذي يلقاه فرع الديوان بالمنطقة، مما يسهم في دفع مسيرة العمل وتعزيز دوره في الرقابة المالية على أجهزة الدولة.// انتهى //14:23ت م0090