السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يرأس اجتماع المجلس المحلي لمحافظة جدة

جدة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق10 ديسمبر 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة, رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة اليوم, اجتماع المجلس للعام 1440هـ بحضور الأعضاء.واطلع المجلس خلال الاجتماع على عرض للإدارة العامة للدفاع للمدني بمحافظة جدة، وشركة المياه الوطنية بمحافظة جدة.وقدم مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد الدكتور عبدالعزيز الزهراني, عرضاً تضمن تقريراً عن وسائل السلامة بالمدن الترفيهية والسياحية، ووسائل السلامة بالمستشفيات الحكومية والأهلية، ووسائل السلامة بالمدارس الأهلية، وكذلك بالمصانع والمدن الصناعية, والمبادرات المقترح تنفيذها للعام 1440هـ.فيما استعرض مدير وحدة أعمال جدة لشركة المياه الوطنية محمد الزهراني, احتياجات المحافظة من مشاريع للمياه والخدمات البيئية "الصرف الصحي"، وأولويات تنفيذ المشاريع حسب مخرجات دراسة وتصميم المخطط العام لمدينة جدة، مشاريع الصرف الصحي.وأطلع المجلس على عرض مرئي يوضح حجم المشاريع والجهود المبذولة من شركة المياه, إضافة إلى مؤشرات الإنجازات لـ 53 مشروعاً جاري تنفيذها للمياه والصرف الصحي، و 10 مشاريع جاري ترسيتها بمحافظة جدة، إضافة إلى تقدير الاحتياجات من المشاريع المستقبلية للمياه والصرف الصحي، كما تضمن العرض برامج توزيع المشاريع وتطويرها، ومحطات الرفع ومحطات المعالجة.وأكد الأمير مشعل بن ماجد على ضرورة تطبيق معايير السلامة للدفاع المدني في كافة المنشآت بما ينعكس على السلامة العامة، مشيراً سموه أن مشاريع شركة المياه ستسهم بدفع عملية التنمية التي تشهدها المحافظة, منوهاً سموه أن هذه المشاريع أنشئت من أجل سكان المحافظة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.فيما أقر المجلس بعض التوصيات التي تسهم في تقديم مزيد الخدمات والمشاريع التي تعمل على راحة المواطنين بمحافظة جدة والمراكز التابعة لها, بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة .// انتهى //14:17ت م0088