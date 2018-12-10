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انت الان تتابع "تعظيم البلد الحرام" يطرح ألف وظيفة لموسميْ رمضان والحج للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، عن فتح باب التوظيف على ألف فرصة عمل لموسميْ رمضان والحج لعام 1440هـ؛ حيث يبدأ التقديم اليوم، ويستمر حتى آخر شهر ربيع الثاني الجاري.
ودعا مدير برنامج "شباب مكة في خدمتك" سعود الرحيلي؛ الشباب المكي من الذكور والإناث الراغبين والراغبات في شَغل هذه الوظائف الموسمية، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: http://shbabmakkah.com.
وقال" الرحيلي": الأنشطة تشمل "نشاط خدمة الطائفين، ونشاط "وطهر بيتي" بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونشاط إرشاد التائه بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين، ونشاط التوعية بحق الطريق بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة، ونشاط الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ونشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، ونشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين".
وأضاف: تنفذ هذه الأنشطة بالشراكة مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بوزارة الصحة، وعدد من الحملات التطوعية.
"تعظيم البلد الحرام" يطرح ألف وظيفة لموسميْ رمضان والحج للجنسينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
أعلن برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، عن فتح باب التوظيف على ألف فرصة عمل لموسميْ رمضان والحج لعام 1440هـ؛ حيث يبدأ التقديم اليوم، ويستمر حتى آخر شهر ربيع الثاني الجاري.
ودعا مدير برنامج "شباب مكة في خدمتك" سعود الرحيلي؛ الشباب المكي من الذكور والإناث الراغبين والراغبات في شَغل هذه الوظائف الموسمية، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: http://shbabmakkah.com.
وقال" الرحيلي": الأنشطة تشمل "نشاط خدمة الطائفين، ونشاط "وطهر بيتي" بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونشاط إرشاد التائه بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين، ونشاط التوعية بحق الطريق بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة، ونشاط الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ونشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، ونشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين".
وأضاف: تنفذ هذه الأنشطة بالشراكة مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بوزارة الصحة، وعدد من الحملات التطوعية.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
01:27 PM
برنامج "شباب مكة في خدمتك" يدعو الراغبين إلى التسجيل إلكترونياً
أعلن برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، عن فتح باب التوظيف على ألف فرصة عمل لموسميْ رمضان والحج لعام 1440هـ؛ حيث يبدأ التقديم اليوم، ويستمر حتى آخر شهر ربيع الثاني الجاري.
ودعا مدير برنامج "شباب مكة في خدمتك" سعود الرحيلي؛ الشباب المكي من الذكور والإناث الراغبين والراغبات في شَغل هذه الوظائف الموسمية، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: http://shbabmakkah.com.
وقال" الرحيلي": الأنشطة تشمل "نشاط خدمة الطائفين، ونشاط "وطهر بيتي" بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونشاط إرشاد التائه بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين، ونشاط التوعية بحق الطريق بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة، ونشاط الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ونشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، ونشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين".
وأضاف: تنفذ هذه الأنشطة بالشراكة مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بوزارة الصحة، وعدد من الحملات التطوعية.
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المصدر : الخليج 365
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