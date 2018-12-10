"تعظيم البلد الحرام" يطرح ألف وظيفة لموسميْ رمضان والحج للجنسين

محمد بن مسعود - الدمام - برنامج "شباب مكة في خدمتك" يدعو الراغبين إلى التسجيل إلكترونياً

أعلن برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، عن فتح باب التوظيف على ألف فرصة عمل لموسميْ رمضان والحج لعام 1440هـ؛ حيث يبدأ التقديم اليوم، ويستمر حتى آخر شهر ربيع الثاني الجاري.

ودعا مدير برنامج "شباب مكة في خدمتك" سعود الرحيلي؛ الشباب المكي من الذكور والإناث الراغبين والراغبات في شَغل هذه الوظائف الموسمية، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: http://shbabmakkah.com.

وقال" الرحيلي": الأنشطة تشمل "نشاط خدمة الطائفين، ونشاط "وطهر بيتي" بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونشاط إرشاد التائه بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين، ونشاط التوعية بحق الطريق بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة، ونشاط الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ونشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، ونشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين".

وأضاف: تنفذ هذه الأنشطة بالشراكة مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بوزارة الصحة، وعدد من الحملات التطوعية.