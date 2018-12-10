- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع وزير العمل: خادم الحرمين يقود المملكة نحو مسيرة جديدة من العطاء والتطور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ باسمه ونيابةً عن منسوبي منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.
وقال المهندس الراجحي؛ بهذه المناسبة: "نستذكر في هذه المناسبة مكتسبات المملكة الشامخة؛ التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ طيَّب الله ثراه ــ، وتابع مسيرة البناء والتطوير من بعده أبناؤه الملوك البررة، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الذي تشهد فيه البلاد نهضةً تنمويةً وحضاريةً شاملة.
وأضاف، أنَّ خادم الحرمين الشريفين، يقود المملكة العربية السعودية نحو مسيرة جديدة من العطاء والتطور والتحول التنموي؛ وفق خطط إستراتيجية بنَّاءة ومدروسة، عززت مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الوطنية المستدامة، وجعلت لهذه البلاد المباركة مكانةً مرموقةً بين دول العالم المتقدم، وأنموذجاً مشرِّفاً ورائداً في مختلف المجالات والأصعدة.
وأكّد الوزير، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تحظى باهتمام ودعم بالغين، وبلا حدود من لدن خادم الحرمين الشريفين، الذي يؤكّد - حفظه الله - دائماً، على الثقة بالمواطن السعودي، وعقد الآمال الكبيرة عليه في بناء الوطن وتنميته، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات.
وبيَّن وزير العمل، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ماضيةٌ في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، من خلال المحفزات والممكنات التي تعمل عليها المنظومة، في سبيل تنمية مهارات الكوادر الوطنية من الجنسين؛ لدعم مشاركتها في سوق العمل بالشراكة مع قطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة، وكذلك السير نحو تطوير مستوى خدمات التنمية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين كافة، والتمكين الاقتصادي للمواطنين؛ من خلال تطوير الأنظمة التي تُشجِّع على العمل والاستثمار، إضافة إلى مجموعة من الحِزَم والمبادرات الموجّهة للمستفيدين والمستفيدات من الوزارة، والهادفة إلى تعزيز مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.
وزير العمل: خادم الحرمين يقود المملكة نحو مسيرة جديدة من العطاء والتطوروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-10
رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ باسمه ونيابةً عن منسوبي منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.
وقال المهندس الراجحي؛ بهذه المناسبة: "نستذكر في هذه المناسبة مكتسبات المملكة الشامخة؛ التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ طيَّب الله ثراه ــ، وتابع مسيرة البناء والتطوير من بعده أبناؤه الملوك البررة، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الذي تشهد فيه البلاد نهضةً تنمويةً وحضاريةً شاملة.
وأضاف، أنَّ خادم الحرمين الشريفين، يقود المملكة العربية السعودية نحو مسيرة جديدة من العطاء والتطور والتحول التنموي؛ وفق خطط إستراتيجية بنَّاءة ومدروسة، عززت مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الوطنية المستدامة، وجعلت لهذه البلاد المباركة مكانةً مرموقةً بين دول العالم المتقدم، وأنموذجاً مشرِّفاً ورائداً في مختلف المجالات والأصعدة.
وأكّد الوزير، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تحظى باهتمام ودعم بالغين، وبلا حدود من لدن خادم الحرمين الشريفين، الذي يؤكّد - حفظه الله - دائماً، على الثقة بالمواطن السعودي، وعقد الآمال الكبيرة عليه في بناء الوطن وتنميته، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات.
وبيَّن وزير العمل، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ماضيةٌ في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، من خلال المحفزات والممكنات التي تعمل عليها المنظومة، في سبيل تنمية مهارات الكوادر الوطنية من الجنسين؛ لدعم مشاركتها في سوق العمل بالشراكة مع قطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة، وكذلك السير نحو تطوير مستوى خدمات التنمية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين كافة، والتمكين الاقتصادي للمواطنين؛ من خلال تطوير الأنظمة التي تُشجِّع على العمل والاستثمار، إضافة إلى مجموعة من الحِزَم والمبادرات الموجّهة للمستفيدين والمستفيدات من الوزارة، والهادفة إلى تعزيز مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
01:27 PM
قال: ماضون في تحقيق تطلعات القيادة وتوجيهاتها من خلال المحفّزات والممكّنات
رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ باسمه ونيابةً عن منسوبي منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.
وقال المهندس الراجحي؛ بهذه المناسبة: "نستذكر في هذه المناسبة مكتسبات المملكة الشامخة؛ التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ طيَّب الله ثراه ــ، وتابع مسيرة البناء والتطوير من بعده أبناؤه الملوك البررة، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الذي تشهد فيه البلاد نهضةً تنمويةً وحضاريةً شاملة.
وأضاف، أنَّ خادم الحرمين الشريفين، يقود المملكة العربية السعودية نحو مسيرة جديدة من العطاء والتطور والتحول التنموي؛ وفق خطط إستراتيجية بنَّاءة ومدروسة، عززت مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الوطنية المستدامة، وجعلت لهذه البلاد المباركة مكانةً مرموقةً بين دول العالم المتقدم، وأنموذجاً مشرِّفاً ورائداً في مختلف المجالات والأصعدة.
وأكّد الوزير، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تحظى باهتمام ودعم بالغين، وبلا حدود من لدن خادم الحرمين الشريفين، الذي يؤكّد - حفظه الله - دائماً، على الثقة بالمواطن السعودي، وعقد الآمال الكبيرة عليه في بناء الوطن وتنميته، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات.
وبيَّن وزير العمل، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ماضيةٌ في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، من خلال المحفزات والممكنات التي تعمل عليها المنظومة، في سبيل تنمية مهارات الكوادر الوطنية من الجنسين؛ لدعم مشاركتها في سوق العمل بالشراكة مع قطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة، وكذلك السير نحو تطوير مستوى خدمات التنمية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين كافة، والتمكين الاقتصادي للمواطنين؛ من خلال تطوير الأنظمة التي تُشجِّع على العمل والاستثمار، إضافة إلى مجموعة من الحِزَم والمبادرات الموجّهة للمستفيدين والمستفيدات من الوزارة، والهادفة إلى تعزيز مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، وزير العمل: خادم الحرمين يقود المملكة نحو مسيرة جديدة من العطاء والتطور ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: خادم الحرمين يقود المملكة نحو مسيرة جديدة من العطاء والتطور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .