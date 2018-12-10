ممثلو 150 دولة يقرون ميثاق الأمم المتحدة للهجرة.. وغوتيريش: لحظة مؤثرة

محمد بن مسعود - الدمام - غير ملزم قانونياً ويقدم خطوطاً إرشادية.. ينتظره تصويت نهائي في 19 ديسمبر

أقر ممثلو 150 دولة، اليوم في مراكش، ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة، بعد إعلانه شفهياً وضربة المطرقة الرمزية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح المؤتمر: هذه اللحظة المؤثرة، ثمرة مجهودات جبارة، ويجب عدم الخضوع للمخاوف والسرديات الخاطئة حول الهجرة.

وبحسب "سكاي نيوز"، سيخضع الميثاق لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان جميع أعضاء الأمم المتحدة، البالغ عددهم 193 عضواً -باستثناء الولايات المتحدة- قد وضعوا اللمسات الأخيرة على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وهاجم ساسة أوروبيون نص الاتفاق منذ ذلك الحين، وقالوا إنه قد يؤدي إلى زيادة الهجرة؛ بينما رفضته ست دول على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكانت معظم الدول الست من أوروبا الشرقية.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة للهجرة الدولية، لويز أربور: الاتفاق غير ملزم من الناحية القانونية؛ لكن يمكن أن يقدم خطوطاً إرشادية مفيدة للدول التي تواجه الهجرة، وستقف تحديات كثيرة في طريق تنفيذ الاتفاق.