ضبط 29 ألف منتج عزل حراري غير مطابق لكفاءة الطاقة في المملكة

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كشفت الجولات الرقابية لفريق الفحص والمراقبة والشهادات بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، التي استهدفت 80 مصنعاً للعزل الحراري في مختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من أبريل حتى شهر أغسطس الماضي، عن إحالة 28957 منتج عزل لإعادة التدوير، وإغلاق 22 خط إنتاج.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية متكاملة تنسق جهودها بإشراف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في سبيل ضبط منتجات العزل الحراري المخالفة، وتشمل هذه الجهات "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة".
وبلغ عدد المصانع المطابقة 23 مصنعاً في حين بلغ عدد المصانع غير المطابقة 24 مصنعاً، من بين 47 مصنعاً تم سحب العينات منها، كما تم إغلاق 22 خطاً من بين خطوط الانتاج المتخصصة بالعزل الحراري البالغ عددها 53 خطاً.
وبلغ إجمالي العينات المسحوبة 94 عينة تطابق منها 54 عينة، في حين لم تطابق 39 عينة مواصفات مواد العزل الحراري، فضلاً عن عينة واحدة لاتزال تحت الإجراء، حيث شملت مواد العزل الحراري المستهدفة البولي ستايرين "المتمدد والمبثوق" والصوف المعدني "الصخري والزجاجي" والبولي يوريثان ورغوة البولي يوريثان.
يُذكر أن مواد العزل الحراري المطابقة للمواصفات تلعب دوراً مهماً لدى استخدامها في عزل المنازل والمباني من خلال الخفض الكبير في استهلاك هذه المباني المعزولة حرارياً للكهرباء؛ كونها تقلل ساعات تشغيل أجهزة المكيفات، وبالتالي خفض معدل استهلاك الطاقة، حيث تشير الدراسات إلى أن المكيفات من أكثر الأجهزة المنزلية هدراً للطاقة.
ضبط 29 ألف منتج عزل حراري غير مطابق لكفاءة الطاقة في المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-10
كشفت الجولات الرقابية لفريق الفحص والمراقبة والشهادات بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، التي استهدفت 80 مصنعاً للعزل الحراري في مختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من أبريل حتى شهر أغسطس الماضي، عن إحالة 28957 منتج عزل لإعادة التدوير، وإغلاق 22 خط إنتاج.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية متكاملة تنسق جهودها بإشراف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في سبيل ضبط منتجات العزل الحراري المخالفة، وتشمل هذه الجهات "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة".
وبلغ عدد المصانع المطابقة 23 مصنعاً في حين بلغ عدد المصانع غير المطابقة 24 مصنعاً، من بين 47 مصنعاً تم سحب العينات منها، كما تم إغلاق 22 خطاً من بين خطوط الانتاج المتخصصة بالعزل الحراري البالغ عددها 53 خطاً.
وبلغ إجمالي العينات المسحوبة 94 عينة تطابق منها 54 عينة، في حين لم تطابق 39 عينة مواصفات مواد العزل الحراري، فضلاً عن عينة واحدة لاتزال تحت الإجراء، حيث شملت مواد العزل الحراري المستهدفة البولي ستايرين "المتمدد والمبثوق" والصوف المعدني "الصخري والزجاجي" والبولي يوريثان ورغوة البولي يوريثان.
يُذكر أن مواد العزل الحراري المطابقة للمواصفات تلعب دوراً مهماً لدى استخدامها في عزل المنازل والمباني من خلال الخفض الكبير في استهلاك هذه المباني المعزولة حرارياً للكهرباء؛ كونها تقلل ساعات تشغيل أجهزة المكيفات، وبالتالي خفض معدل استهلاك الطاقة، حيث تشير الدراسات إلى أن المكيفات من أكثر الأجهزة المنزلية هدراً للطاقة.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
01:20 PM
خلال جولات رقابية لفريق الفحص خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس
كشفت الجولات الرقابية لفريق الفحص والمراقبة والشهادات بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، التي استهدفت 80 مصنعاً للعزل الحراري في مختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من أبريل حتى شهر أغسطس الماضي، عن إحالة 28957 منتج عزل لإعادة التدوير، وإغلاق 22 خط إنتاج.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية متكاملة تنسق جهودها بإشراف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في سبيل ضبط منتجات العزل الحراري المخالفة، وتشمل هذه الجهات "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة".
وبلغ عدد المصانع المطابقة 23 مصنعاً في حين بلغ عدد المصانع غير المطابقة 24 مصنعاً، من بين 47 مصنعاً تم سحب العينات منها، كما تم إغلاق 22 خطاً من بين خطوط الانتاج المتخصصة بالعزل الحراري البالغ عددها 53 خطاً.
وبلغ إجمالي العينات المسحوبة 94 عينة تطابق منها 54 عينة، في حين لم تطابق 39 عينة مواصفات مواد العزل الحراري، فضلاً عن عينة واحدة لاتزال تحت الإجراء، حيث شملت مواد العزل الحراري المستهدفة البولي ستايرين "المتمدد والمبثوق" والصوف المعدني "الصخري والزجاجي" والبولي يوريثان ورغوة البولي يوريثان.
يُذكر أن مواد العزل الحراري المطابقة للمواصفات تلعب دوراً مهماً لدى استخدامها في عزل المنازل والمباني من خلال الخفض الكبير في استهلاك هذه المباني المعزولة حرارياً للكهرباء؛ كونها تقلل ساعات تشغيل أجهزة المكيفات، وبالتالي خفض معدل استهلاك الطاقة، حيث تشير الدراسات إلى أن المكيفات من أكثر الأجهزة المنزلية هدراً للطاقة.
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المصدر : الخليج 365
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