تأكيداً لما نشرته "الخليج 365".. أمانة الطائف تكشف تفاصيل إزالة سوق المواشي بالحوية

محمد بن مسعود - الدمام - رفع الحظائر والأسوار وكل الإنشاءات وتخصيص فِرَق للمراقبة ومنع التعديات

أكدت أمانة محافظة الطائف، صحة ما تابعته "الخليج 365" أمس، من إنهاء الأمانة معاناة الكثير من السكان في سوق الأغنام الواقع في الحوية شمال المحافظة، بعد أن كانت مطالباتهم قد استمرت لعدة سنوات سابقة؛ بهدف إزالة ذلك السوق ونقله؛ كونه بات قريباً من مساكنهم.

وجاء بيان الأمانة اليوم موضحاً لذلك؛ مشيرة إلى أنها أزالت -ممثلة في الإدارة العامة للنظافة وإدارة الأسواق وبلديتيْ شمال الطائف والسيل الصغير الفرعيتين- سوق المواشي والأغنام بالحوية شمال الطائف؛ وذلك بعد نقل السوق إلى موقع جديد بالسيل الكبير الذي تم دعمه وتجهيزه، حفاظاً على سلامة الأهالي المجاورين والبيئة المحيطة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، أن لجنة إزالة السوق والمكونة من الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية المعنية مدعومة بالقوة الأمنية، قامت بإزالة الحظائر والغرف والأسوار وكل الإنشاءات من الموقع القديم لسوق المواشي، كما وضعت الأمانة فرقاً رقابية بالموقع لمنع التعديات والإحداثات العشوائية والإزالة الفورية لكل الإنشاءات لاستغلال الموقع بشكل غير نظامي من قِبَل ضعاف النفوس.

وأوضحت أن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل تابع -منذ وقت طويل- موضوع إيجاد موقع بديل لسوق المواشي بالحوية؛ حفاظاً على سلامة المواطنين، ومنع أي تداعيات صحية عليهم جراء قرب الساكنين من السوق.

وأبان أن كل الإدارات المعنية (إدارة النظافة، إدارة الأسواق، بلدية شمال الطائف، بلدية السيل الصغير)، بذلت جهوداً مكثفة خلال الفترة الماضية لنقل السوق مع تهيئة الموقع الجديد بشكل لائق، كما سيتم خلال الأيام المقبلة دعم كل الخدمات المساندة للتسهيل على مرتادي السوق وراحتهم.

يشار إلى أن "الخليج 365" كانت قد تابعت مجريات نقل السوق بإزالته أمس، دون أي معوقات إلى موقعه الجديد.