وزير الحرس يقلّد ذوي شهداء الواجب وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

محمد بن مسعود - الدمام - الذين استُشهدوا في ميدان الشرف والعز والبطولة بالحد الجنوبي بمنطقة نجران

استقبل وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف؛ في مكتبه بالوزارة اليوم، أسر شهداء الواجب من قوات الحرس الوطني، وهم: الرقيب أول موسى بن مقيبل العتيبي؛ والرقيب أول فهد بن عودة العنزي؛ والرقيب وليد بن محمد الدخيل؛ والرقيب عبدالله بن عواد العنزي؛ والرقيب فيصل بن عقيل المطيري؛ والوكيل رقيب حمود بن دوخي المطيري؛ والعريف محمد بن عيد القرني؛ الذين استُشهدوا في ميدان الشرف والعز والبطولة بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وقلّد وزير الحرس الوطني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي شهداء الواجب، وذلك إثر صدور الأمر السامي الكريم بذلك.

وأشاد وزير الحرس الوطني، خلال اللقاء، بالتضحيات الكبيرة التي قدّمها الشهداء، مؤكداً أن الوطن يبني آماله على حماة حدوده ومصدر قوته ـ بعد الله عزّ وجل ـ وأن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة ويبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن ومقدّساته ومكتسباته، مضيفاً أن الأبطال سجّلوا الكثير من ملاحم التضحية والفداء في ميادين العـزّ والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي، منوّهاً بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها ذوو الشهداء واعتزازهم بما قدمه أبناؤهم ذوداً عن الدين والوطن، مشيراً إلى أنه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فقد حرصت وزارة الحرس الوطني على رعاية أسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، تنفيذاً لهذا التوجيه الكريم، واستشعاراً منها لهذا الدور تجاههم.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الحرس الوطني، على استقباله لهم وتقليدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تقديراً لما قدمه أبناؤهم من تضحيات دفاعاً عن ثرى هذا الوطن الغالي ومقدساته ومقدراته، مؤكدين اعتزازهم بهذا التكريم غير المستغرب منه، وافتخارهم باستشهاد أبنائهم في ساحات العز والكرامة ذوداً عن بلادنا الغالية حماها الله وأدام عزها.

حضر التقليد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري؛ ورئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض؛ ورئيس هيئة شؤون الأفراد اللواء عبدالرحمن بن حمد الدبيان؛ ومدير الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين اللواء سعود بن عبدالله آل ذواد؛ ومدير إدارة الشهداء العميد محمد بن مسفر المالكي.