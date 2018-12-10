فيديو إنساني.. يبعد رجلاً عن سيارة متدهورة ليتلقى هو الصدمة

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محمد بن مسعود - الدمام - قام ميثيل باتيل، وهو ضابط شرطة في دورية أمن الطرق السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، بدفع رجل بعيداً عن طريق سيارة خارجة عن السيطرة؛ ليبقى هو في طريق السيارة التي صدمته.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال الأمريكي روني بروتكس: "لولا هذا العمل الشجاع من الضابط باتيل؛ لكنت في عداد الأموات.. لقد أنقذ حياتي، وأنا أشكره على ما فعل".
ويرقد باتيل حالياً في المستشفى وهو بحالة طيبة ويتماثل للشفاء.
فيديو إنساني.. يبعد رجلاً عن سيارة متدهورة ليتلقى هو الصدمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
قام ميثيل باتيل، وهو ضابط شرطة في دورية أمن الطرق السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، بدفع رجل بعيداً عن طريق سيارة خارجة عن السيطرة؛ ليبقى هو في طريق السيارة التي صدمته.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال الأمريكي روني بروتكس: "لولا هذا العمل الشجاع من الضابط باتيل؛ لكنت في عداد الأموات.. لقد أنقذ حياتي، وأنا أشكره على ما فعل".
ويرقد باتيل حالياً في المستشفى وهو بحالة طيبة ويتماثل للشفاء.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
01:00 PM
قام ميثيل باتيل، وهو ضابط شرطة في دورية أمن الطرق السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، بدفع رجل بعيداً عن طريق سيارة خارجة عن السيطرة؛ ليبقى هو في طريق السيارة التي صدمته.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال الأمريكي روني بروتكس: "لولا هذا العمل الشجاع من الضابط باتيل؛ لكنت في عداد الأموات.. لقد أنقذ حياتي، وأنا أشكره على ما فعل".
ويرقد باتيل حالياً في المستشفى وهو بحالة طيبة ويتماثل للشفاء.
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المصدر : الخليج 365
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