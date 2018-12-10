فيديو إنساني.. يبعد رجلاً عن سيارة متدهورة ليتلقى هو الصدمة

محمد بن مسعود - الدمام - قام ميثيل باتيل، وهو ضابط شرطة في دورية أمن الطرق السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، بدفع رجل بعيداً عن طريق سيارة خارجة عن السيطرة؛ ليبقى هو في طريق السيارة التي صدمته.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال الأمريكي روني بروتكس: "لولا هذا العمل الشجاع من الضابط باتيل؛ لكنت في عداد الأموات.. لقد أنقذ حياتي، وأنا أشكره على ما فعل".

ويرقد باتيل حالياً في المستشفى وهو بحالة طيبة ويتماثل للشفاء.