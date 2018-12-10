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انت الان تتابع جوجل تطلق ثورة "الملابس الذكية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية ما يمكن وصفه بأنه ثورة جديدة في عالم التقنية، بعدما أطلقت ما يدعى "الملابس الذكية".
ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "جوجل" أطلق أول "جاكيت ذكي" في العالم بالتعاون مع شركة تصميم الأزياء الأمريكية الشهيرة "ليفايس" (Levi’s).
ويمكن لـ"الجاكيت الذكي" الجديد أن ينبه مرتديه بصورة تلقائية، أنه نسي هاتفه في آخر مكان كان يقف فيه.
وأطلقت "جوجل" على تلك الخاصية الجديدة في "الجاكيت الذكي" اسم "دوماً مع بعض" (Always Together)، والتي تنبه مرتدي الجاكيت تلقائياً في حال ابتعاده عن الهاتف لمسافة معينة.
وسيأتي التنبيه عن طريق الهاتف وأداة تقنية مثبتة في كم الجاكيت، والتي تبدو وكأنها "زر"، وسيومض هذا الزر ويرسل نبضات إلى المستخدم لتنبيهه بابتعاده عن هاتفه.
ولا تتوقف تقنيات "الجاكيت الذكي" عند هذا الحد؛ بل يمكن لمرتديه أيضاً أن يتحكم في مستوى صوت الهاتف، أو حتى فتح تطبيق "جوجل مابس" (خرائط جوجل) على الهاتف بسرعة.
وأشار الموقع التقني إلى أن سعر جاكيت جوجل الذكي لن يتجاوز الـ3501 دولار أمريكي.
جوجل تطلق ثورة "الملابس الذكية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية ما يمكن وصفه بأنه ثورة جديدة في عالم التقنية، بعدما أطلقت ما يدعى "الملابس الذكية".
ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "جوجل" أطلق أول "جاكيت ذكي" في العالم بالتعاون مع شركة تصميم الأزياء الأمريكية الشهيرة "ليفايس" (Levi’s).
ويمكن لـ"الجاكيت الذكي" الجديد أن ينبه مرتديه بصورة تلقائية، أنه نسي هاتفه في آخر مكان كان يقف فيه.
وأطلقت "جوجل" على تلك الخاصية الجديدة في "الجاكيت الذكي" اسم "دوماً مع بعض" (Always Together)، والتي تنبه مرتدي الجاكيت تلقائياً في حال ابتعاده عن الهاتف لمسافة معينة.
وسيأتي التنبيه عن طريق الهاتف وأداة تقنية مثبتة في كم الجاكيت، والتي تبدو وكأنها "زر"، وسيومض هذا الزر ويرسل نبضات إلى المستخدم لتنبيهه بابتعاده عن هاتفه.
ولا تتوقف تقنيات "الجاكيت الذكي" عند هذا الحد؛ بل يمكن لمرتديه أيضاً أن يتحكم في مستوى صوت الهاتف، أو حتى فتح تطبيق "جوجل مابس" (خرائط جوجل) على الهاتف بسرعة.
وأشار الموقع التقني إلى أن سعر جاكيت جوجل الذكي لن يتجاوز الـ3501 دولار أمريكي.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
12:58 PM
بالتعاون مع شركة "ليفايس" الأمريكية
أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية ما يمكن وصفه بأنه ثورة جديدة في عالم التقنية، بعدما أطلقت ما يدعى "الملابس الذكية".
ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "جوجل" أطلق أول "جاكيت ذكي" في العالم بالتعاون مع شركة تصميم الأزياء الأمريكية الشهيرة "ليفايس" (Levi’s).
ويمكن لـ"الجاكيت الذكي" الجديد أن ينبه مرتديه بصورة تلقائية، أنه نسي هاتفه في آخر مكان كان يقف فيه.
وأطلقت "جوجل" على تلك الخاصية الجديدة في "الجاكيت الذكي" اسم "دوماً مع بعض" (Always Together)، والتي تنبه مرتدي الجاكيت تلقائياً في حال ابتعاده عن الهاتف لمسافة معينة.
وسيأتي التنبيه عن طريق الهاتف وأداة تقنية مثبتة في كم الجاكيت، والتي تبدو وكأنها "زر"، وسيومض هذا الزر ويرسل نبضات إلى المستخدم لتنبيهه بابتعاده عن هاتفه.
ولا تتوقف تقنيات "الجاكيت الذكي" عند هذا الحد؛ بل يمكن لمرتديه أيضاً أن يتحكم في مستوى صوت الهاتف، أو حتى فتح تطبيق "جوجل مابس" (خرائط جوجل) على الهاتف بسرعة.
وأشار الموقع التقني إلى أن سعر جاكيت جوجل الذكي لن يتجاوز الـ3501 دولار أمريكي.
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المصدر : الخليج 365
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