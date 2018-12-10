تنبيه لحالة أمطار رعدية على منطقة الباحة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها تستمر حتى الثامنة مساءً.
ونبّه الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون والأودية، وضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
تنبيه لحالة أمطار رعدية على منطقة الباحةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-10
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها تستمر حتى الثامنة مساءً.
ونبّه الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون والأودية، وضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
12:51 PM
"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها تستمر حتى الثامنة مساءً.
ونبّه الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون والأودية، وضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
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المصدر : الخليج 365
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