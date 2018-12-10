"التدريب التقني": أكثر من 2700 كشاف يقدمون خدمات تطوعية للمجتمع

محمد بن مسعود - الدمام - يشاركون في المناسبات الوطنية والمبادرات ومشروع نظافة البيئة وحمايتها

رفعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أعداد الكشافة في جميع كلياتها التقنية ومعاهدها الصناعية الثانوية بالمملكة؛ لتصل إلى 230 قائداً كشفياً بمختلف المؤهلات الكشفية و1774 جوالة و816 كشافاً، بزيادة 1413 كشافاً مقارنة بالفترة السابقة.

وذكر مدير إدارة الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المهندس سلطان الصنيع، أن المؤسسة تقدم في هذا العام عدة برامج كشفية منها المشاركة في برنامج خدمة المعتمرين والزوار، والمشاركة في معسكرات الخدمة العامة لحجاج بيت الله الحرام والزوار.

وأقيم المخيم الكشفي البيئي التقني، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض؛ ممثلة في الكلية التقنية بالزلفي، ومسابقة التفوق الكشفي التقني الذي تستضيفه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة؛ ممثلة في كلية ينبع للتقنية التطبيقية خلال المدة من 26- 30/ 6/ 1440هـ، والذي سيتضمن العديد من المسابقات الكشفية والتقنية المبتكرة.

وقال "الصنيع": تشارك الكشافة في المناسبات الوطنية، والمشاركة في المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، والبرامج التي تنفذها المفوضيات كمبادرات، والعديد من البرامج الكشفية المتميزة التي أقامتها الفرق الكشفية في وحداتها التدريبية.

وأضاف: تعمل إدارة الأنشطة بالمؤسسة مع جميع الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق، على إجراء دراسة أولية للشارة الخشبية ضمن برامجها التدريبية الكشفية.