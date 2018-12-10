- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع حكم قضائي: بإمكان بريطانيا العودة إلى الاتحاد الأوروبي دون شروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم، بأن الحكومة البريطانية يمكنها اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب من التكتل، دون استشارة بقية الدول الأعضاء.
وبحسب "الألمانية"، فقد صدر الحكم بشكل طارئ قبل يوم واحد من الموعد المقرّر لتصويت البرلمان البريطاني، على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي؛ مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت محكمة العدل الأوروبية: للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن إخطار أبلغت فيه رسمياً الاتحاد الأوروبي بنيتها الانسحاب منه.
ويتوافق هذا الحكم مع رأي قدّمه المستشار القانوني للمحكمة، الأسبوع الماضي، مما عزّز ذلك من آمال معارضي انسحاب بريطانيا في إجراء استفتاءٍ جديدٍ يمنع الخروج المقرر لبلادهم من التكتل في 29 مارس 2019.
وتواجه "ماي"؛ معارضة قوية لاتفاق الخروج في البرلمان، ويُتوقع كثيرون أن يرفضه النواب، مما يزيد التوتر في المحادثات مع الاتحاد عندما تتوجّه إلى بروكسل، يوم الخميس، لحضور قمة مع قادة التكتل.
حكم قضائي: بإمكان بريطانيا العودة إلى الاتحاد الأوروبي دون شروطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم، بأن الحكومة البريطانية يمكنها اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب من التكتل، دون استشارة بقية الدول الأعضاء.
وبحسب "الألمانية"، فقد صدر الحكم بشكل طارئ قبل يوم واحد من الموعد المقرّر لتصويت البرلمان البريطاني، على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي؛ مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت محكمة العدل الأوروبية: للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن إخطار أبلغت فيه رسمياً الاتحاد الأوروبي بنيتها الانسحاب منه.
ويتوافق هذا الحكم مع رأي قدّمه المستشار القانوني للمحكمة، الأسبوع الماضي، مما عزّز ذلك من آمال معارضي انسحاب بريطانيا في إجراء استفتاءٍ جديدٍ يمنع الخروج المقرر لبلادهم من التكتل في 29 مارس 2019.
وتواجه "ماي"؛ معارضة قوية لاتفاق الخروج في البرلمان، ويُتوقع كثيرون أن يرفضه النواب، مما يزيد التوتر في المحادثات مع الاتحاد عندما تتوجّه إلى بروكسل، يوم الخميس، لحضور قمة مع قادة التكتل.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
12:49 PM
قبل يوم واحد من موعد تصويت البرلمان البريطاني على الخروج
قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم، بأن الحكومة البريطانية يمكنها اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب من التكتل، دون استشارة بقية الدول الأعضاء.
وبحسب "الألمانية"، فقد صدر الحكم بشكل طارئ قبل يوم واحد من الموعد المقرّر لتصويت البرلمان البريطاني، على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي؛ مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت محكمة العدل الأوروبية: للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن إخطار أبلغت فيه رسمياً الاتحاد الأوروبي بنيتها الانسحاب منه.
ويتوافق هذا الحكم مع رأي قدّمه المستشار القانوني للمحكمة، الأسبوع الماضي، مما عزّز ذلك من آمال معارضي انسحاب بريطانيا في إجراء استفتاءٍ جديدٍ يمنع الخروج المقرر لبلادهم من التكتل في 29 مارس 2019.
وتواجه "ماي"؛ معارضة قوية لاتفاق الخروج في البرلمان، ويُتوقع كثيرون أن يرفضه النواب، مما يزيد التوتر في المحادثات مع الاتحاد عندما تتوجّه إلى بروكسل، يوم الخميس، لحضور قمة مع قادة التكتل.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، حكم قضائي: بإمكان بريطانيا العودة إلى الاتحاد الأوروبي دون شروط ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي: بإمكان بريطانيا العودة إلى الاتحاد الأوروبي دون شروط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .