حكم قضائي: بإمكان بريطانيا العودة إلى الاتحاد الأوروبي دون شروط

محمد بن مسعود - الدمام - قبل يوم واحد من موعد تصويت البرلمان البريطاني على الخروج

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم، بأن الحكومة البريطانية يمكنها اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب من التكتل، دون استشارة بقية الدول الأعضاء.

وبحسب "الألمانية"، فقد صدر الحكم بشكل طارئ قبل يوم واحد من الموعد المقرّر لتصويت البرلمان البريطاني، على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي؛ مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت محكمة العدل الأوروبية: للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن إخطار أبلغت فيه رسمياً الاتحاد الأوروبي بنيتها الانسحاب منه.

ويتوافق هذا الحكم مع رأي قدّمه المستشار القانوني للمحكمة، الأسبوع الماضي، مما عزّز ذلك من آمال معارضي انسحاب بريطانيا في إجراء استفتاءٍ جديدٍ يمنع الخروج المقرر لبلادهم من التكتل في 29 مارس 2019.

وتواجه "ماي"؛ معارضة قوية لاتفاق الخروج في البرلمان، ويُتوقع كثيرون أن يرفضه النواب، مما يزيد التوتر في المحادثات مع الاتحاد عندما تتوجّه إلى بروكسل، يوم الخميس، لحضور قمة مع قادة التكتل.