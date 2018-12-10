بعد معركة استهدفت مواقع للمليشيات.. الجيش اليمني يقتل القيادي الحوثي "أبو حمزة"

محمد بن مسعود - الدمام - دارت رحاها في مديرية باقم بمحافظة صعدة.. تعاملت مع القوات وفق مصادر يمنية

قُتل، مساء أمس، القيادي الحوثي محمد عبدالله محمد قفلة الشهير بـ"أبو حمزة"؛ وذلك خلال المعارك التي تجري حالياً في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وبيّنت مصادر يمنية، أن القيادي "أبو قفلة" قُتل على يد قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية باقم بمحافظة صعدة؛ وذلك بعد معركة شنتها القوات على عدد من المواقع التي تتمركز بها الميليشيات الحوثية.