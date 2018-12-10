

مأرب 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 300 كرتون تمر في مخيم كمب الروضة في مأرب، يستفيد منها 1800 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع محافظاته دون تمييز.

// انتهى //

13:10ت م

0073



مأرب 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 300 كرتون تمر في مخيم كمب الروضة في مأرب، يستفيد منها 1800 فرد.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع محافظاته دون تمييز.// انتهى //13:10ت م0073

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 300 كرتون تمر في مخيم كمب الروضة في مأرب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .