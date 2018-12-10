ذكرى البيعة / وزير العمل : خادم الحرمين الشريفين يقود المملكة نحو مسيرة جديدة من العطاء والتطور



الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

رفع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، باسمه ونيابةً عن منسوبي منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، التهنئة gخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال المهندس الراجحي بهذه المناسبة: "نستذكر في هذه المناسبة مكتسبات المملكة الشامخة؛ التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود ــ طيَّب الله ثراه ــ، وتابع مسيرة البناء والتطوير من بعد أبناؤه الملوك البررة، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الذي تشهد فيه البلاد نهضةً تنمويةً وحضاريةً شاملة.

وأضاف معاليه أنَّ خادم الحرمين الشريفين، يقود المملكة العربية

وأكد الوزير، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تحظى باهتمام ودعم بالغين، وبلا حدود من لدن خادم الحرمين الشريفين، الذي يؤكد - حفظه الله - دائماً، على الثقة بالمواطن السعودي، وعقد الآمال الكبيرة عليه في بناء وتنمية الوطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات.

وبيَّن معالي وزير العمل أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ماضيةٌ في تحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة، من خلال المحِّفزات والممكِّنات التي تعمل عليها المنظومة، في سبيل تنمية مهارات الكوادر الوطنية من الجنسين؛ لدعم مشاركتها في سوق العمل بالشراكة مع قطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة، وكذلك السير نحو تطوير مستوى خدمات التنمية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين كافة، والتمكين الاقتصادي للمواطنين؛ من خلال تطوير الأنظمة التي تُشجِّع على العمل والاستثمار، بالإضافة إلى مجموعة من الحِزَم والمبادرات الموجهة للمستفيدين والمستفيدات من الوزارة، والهادفة إلى تعزيز مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.

// انتهى //

13:04ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، باسمه ونيابةً عن منسوبي منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، التهنئة gخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.وقال المهندس الراجحي بهذه المناسبة: "نستذكر في هذه المناسبة مكتسبات المملكة الشامخة؛ التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود ــ طيَّب الله ثراه ــ، وتابع مسيرة البناء والتطوير من بعد أبناؤه الملوك البررة، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الذي تشهد فيه البلاد نهضةً تنمويةً وحضاريةً شاملة.وأضاف معاليه أنَّ خادم الحرمين الشريفين، يقود المملكة العربية السعودية نحو مسيرة جديدة من العطاء والتطور والتحول التنموي؛ وفق خطط إستراتيجية بنَّاءة ومدروسة، عززت مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الوطنية المستدامة، وجعلت لهذه البلاد المباركة مكانةً مرموقةً بين دول العالم المتقدم، وأنموذجاً مشرِّفاً ورائداً في مختلف المجالات والأصعدة.وأكد الوزير، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تحظى باهتمام ودعم بالغين، وبلا حدود من لدن خادم الحرمين الشريفين، الذي يؤكد - حفظه الله - دائماً، على الثقة بالمواطن السعودي، وعقد الآمال الكبيرة عليه في بناء وتنمية الوطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات.وبيَّن معالي وزير العمل أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ماضيةٌ في تحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة، من خلال المحِّفزات والممكِّنات التي تعمل عليها المنظومة، في سبيل تنمية مهارات الكوادر الوطنية من الجنسين؛ لدعم مشاركتها في سوق العمل بالشراكة مع قطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة، وكذلك السير نحو تطوير مستوى خدمات التنمية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين كافة، والتمكين الاقتصادي للمواطنين؛ من خلال تطوير الأنظمة التي تُشجِّع على العمل والاستثمار، بالإضافة إلى مجموعة من الحِزَم والمبادرات الموجهة للمستفيدين والمستفيدات من الوزارة، والهادفة إلى تعزيز مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.// انتهى //13:04ت م0071

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