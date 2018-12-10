السعودية اليوم / رئيس الديوان المراقبة العامة يستقبل رئيس ديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية



الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

استقبل معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمقر الديوان الرئيس بالرياض اليوم، معالي رئيس ديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية القاضي أحمد حمدان، يرافقه رئيس الغرفة القاضي عبد الرضى ناصر، اللذان يزوران المملكة هذه الأيام بدعوة من معالي رئيس الديوان.

وعقد الجانبان اجتماعاً حضره عدد من المسؤولين بالديوان، تم خلاله تقديم عرض مرئي عن تاريخ الديوان وأبرز مهامه واختصاصاته، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

واطلع الضيف خلال زيارته على إجراءات وأنظمة العمل المتبعة بالديوان في مجال المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

// انتهى //

12:40ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمقر الديوان الرئيس بالرياض اليوم، معالي رئيس ديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية القاضي أحمد حمدان، يرافقه رئيس الغرفة القاضي عبد الرضى ناصر، اللذان يزوران المملكة هذه الأيام بدعوة من معالي رئيس الديوان.وعقد الجانبان اجتماعاً حضره عدد من المسؤولين بالديوان، تم خلاله تقديم عرض مرئي عن تاريخ الديوان وأبرز مهامه واختصاصاته، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.واطلع الضيف خلال زيارته على إجراءات وأنظمة العمل المتبعة بالديوان في مجال المراجعة المالية والرقابة على الأداء.// انتهى //12:40ت م0065

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