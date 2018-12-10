السعودية اليوم / مذكرة بين وزارة الصحة وجامعة الملك سعود لنشر ثقافة التطوع الصحي



الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

وقع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، ضمن فعاليات ملتقى التطوع الصحي الذي نظمته وزارة الصحة تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع 2018، مذكرة تفاهم حول مبادرة" التطوع الصحي للأكاديميين في الكليات الصحية "، التي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تعمل عليها وزارة الصحة لتطوير وتفعيل التطوع الصحي بالمملكة .

وبحسب المذكرة تتولى جامعة الملك سعود ممثلة بكلية الطب قيادة المبادرة بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين طلاب الكليات الصحية في الجامعات

وبين وكيل كلية الطب بجامعة الملك سعود المشرف على المبادرة الدكتور ايمن العياضي،أن هذه الخطوة تعزز من الدور الريادي للكلية في أخذ زمام المبادرة التي من شأنها رفع مستوى مشاركة الممارس الصحي في مجال التطوع الصحي ودفع وتطوير البحث العلمي في مجال التطوع.

// انتهى //

12:39ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسوقع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، ضمن فعاليات ملتقى التطوع الصحي الذي نظمته وزارة الصحة تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع 2018، مذكرة تفاهم حول مبادرة" التطوع الصحي للأكاديميين في الكليات الصحية "، التي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تعمل عليها وزارة الصحة لتطوير وتفعيل التطوع الصحي بالمملكة .وبحسب المذكرة تتولى جامعة الملك سعود ممثلة بكلية الطب قيادة المبادرة بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين طلاب الكليات الصحية في الجامعات السعودية ، وتوطين البحث العلمي في مجال التطوع الصحي.وبين وكيل كلية الطب بجامعة الملك سعود المشرف على المبادرة الدكتور ايمن العياضي،أن هذه الخطوة تعزز من الدور الريادي للكلية في أخذ زمام المبادرة التي من شأنها رفع مستوى مشاركة الممارس الصحي في مجال التطوع الصحي ودفع وتطوير البحث العلمي في مجال التطوع.// انتهى //12:39ت م0064

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