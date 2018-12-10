السعودية اليوم / تنبيهات بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة



الباحة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها تستمر حتى الثامنة مساءً.

ونبه الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون والأودية، وضرورة أتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

// انتهى //

12:37ت م

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الباحة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها تستمر حتى الثامنة مساءً.ونبه الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون والأودية، وضرورة أتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.// انتهى //12:37ت م0062

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