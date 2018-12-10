شكرا لقرائتكم مطارات الرياض تدشن صالة الطيران الخاص الجديدة في مطار العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دشنت “مطارات الرياض” اليوم الاثنين صالة الطيران الخاص الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، برعاية معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وبحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن عبد الحكيم بن محمد التميمي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومعالي مساعد وزير النقل وعضو مجلس المديرين بشركة “مطارات الرياض” الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ورئيس مجلس المديرين الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور، إلى جانب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة “مطارات الرياض” الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود، ونائب الرئيس التنفيذي المكلف للقطاع التجاري الأستاذ جلبان بن محمد الجلبان، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين بالإدارات الحكومية وشركات النقل الجوي وعدد من شركاء الشركة.

وجاء تدشين الصالة الجديدة تزامناً مع استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة الفورمولا إي، حيث من المتوقع أن تشهد صالة الطيران الخاص الجديدة بمطار الملك خالد الدولي خلال هذه البطولة ارتفاعاً في عدد المسافرين ونمواً في معدل الرحلات الدولية والداخلية القادمة والمغادرة من صالة الطيران الخاص.

وكشفت “مطارات الرياض” أن مساحة صالة الطيران الخاص الجديدة تبلغ 2617 متراً مربعاً،كما أنها ضاعفت مساحة ساحة وقوف الطائرات لتتسع لعدد أكبر من الطائرات، وزادت عدد مواقف السيارات في صالة الطيران الجديدة بهدف رفع الطاقة الاستيعابية والتشغيلية في منطقة الطيران الخاص. لافتةً إلى أنه تم اعتماد معايير ومتطلبات عالمية وعصرية في التصميم، كما تم تجهيز الصالة الجديدة بأحدث أنظمة السلامة والأمن التي تتوافق مع أعلى المعايير المعتمدة.

يذكر أن “مطارات الرياض” التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قد شرعت منذ مطلع العام الحالي 2018م في إطلاق حزمة متنوعة من الخدمات والمشاريع التطويرية بهدف تعزيز تجربة المسافرين، واستجابةً للنمو المتزايد على مستوى الحركة الجوية والشحن وأعداد المسافرين والرحلات.

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