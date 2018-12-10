شكرا لقرائتكم صور.. عاصفة شتوية تقطع الكهرباء عن 310 آلاف منزل بأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أدت عاصفة شتوية قوية ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع إلى مقتل شخص وتركت 310 آلاف شخص دون كهرباء ، كما أجبرت شركات طيران على إلغاء رحلاتها أمس.

وما زال تحذير العاصفة الشتوية ساريًا في أجزاء كثيرة من نورث كارولاينا وفرجينيا ووست فرجينيا، حيث من المتوقع هطول ما يصل إلى خمسة سنتيمترات من الثلج والبَرَد خلال الليل واليوم، بعدما سقط ما ارتفاعه أكثر من ثلاثين سنتيمترا من الثلج خلال مطلع الأسبوع.

وقالت السلطات إن عددًا كبيرًا من الحوادث وقع في أنحاء المنطقة جراء سقوط الثلج والبرد أمس.

وذكر تلفزيون محلي أن قائد سيارة لقي حتفه عندما سقطت شجرة على سيارته على مشارف تشارلوت.

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