شكرا لقرائتكم هدف يوجه رسالة مهمة لمستفيدي حافز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - طالب صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” المستفيدين من برنامج الدعم حافز بالتأكُّد من تسجيل حسابهم البنكي صحيحًا بـ”طاقات”؛ لضمان إيداع الإعانة المالية بعد قبول الأهلية بـ”حافز”.

وأوضح هدف عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه “لضمان إيداع الإعانة المالية بعد قبول أهليتك في برنامج حافز، أحرص على تسجيل حسابك البنكي بشكل صحيح في البوابة الوطنية للعمل طاقات”.

يذكر أن حافز هو برنامج وطني لدعم وإعانة الباحثين عن العمل وتحفيزهم وتعزيز فرص الحصول على وظيفة مناسبة، ويُعد الخطوة الأولى للحوافز والتنظيمات التي أمر بها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام2011.

وهناك نوعان من الحافز، وهما: “البحث عن عمل، صعوبة الحصول على عمل”.

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