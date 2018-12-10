شكرا لقرائتكم الضمان الصحي يتوعد المنشآت غير الملتزمة بهذا الأمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذر المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك كافة المنشآت غير الملتزمة بتوفير التأمين الصحي للموظفين السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم بإيقاف الخدمات عن تلك المنشآت، بالإضافة إلى إلزامها بسداد الأقساط الواجبة السداد، وفرض غرامة مالية تساوي قيمة التأمين عن كل فرد.

وأشار المعارك، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن مجلس الضمان الصحي بدءاً من العام المقبل 2019 سيصبح مرتبطاً بكل من مركز المعلومات الوطني، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبيناً أنه ستتوفر للمجلس كافة أسماء الأفراد السعوديين وغير السعوديين وعوائلهم المستحقين لتقديم الخدمات التأمينية لهم.

وكان مجلس الضمان الصحي أكد أنه بدءاً من العام المقبل لن يتم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ما لم تشمل جميع العاملين السعوديين وأفراد أسرهم لدى أصحاب المنشآت، وذلك وفقاً لبيانات التأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطنية.

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