شكرا لقرائتكم رد عادل الجبير الحاسم على #تركيا يثير انتباه سكاي نيوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أبرزت شبكة سكاي نيوز البريطانية، حديث وزير الخارجية عادل الجبير عن قضية الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، ورفضه الحاسم لمطالب تركيا بتسليم بعض الضالعين في وفاته داخل مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية خلال أكتوبر الماضي.

وسلطت الشبكة البريطانية الضوء على تصريحات الجبير، والتي أكد خلالها رفضه التام لمطالبات تركيا، قائلًا: “نحن لا نسلم مواطنينا”.

وأضاف الجبير: “لقد طلبنا من أصدقائنا في تركيا أن يزودونا بأدلة يمكن أن نستخدمها في محكمة قانونية لقضية خاشقجي، ولكن لم نتلقها بالطريقة التي كان ينبغي أن نستلمها بها”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن تركيا لم تكن على المستوى المتوقع من التعاون في قضية خاشقجي خلال الفترة الماضية، وتحديدًا في الفترة التي تلت الإعلان عن النتائج التي توصلت لها التحقيقات في هذه القضية بالمملكة.

وكان الجبير قد دعا أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة.

وشدد الجبير، في مقابلة مع صحفية “الشرق الأوسط” أجراها الزميل ناصر الحقباني، على أن “قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة وتعزيزها.

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