شكرا لقرائتكم المطلق يوضح حكم صلاة الأبناء دون سن البلوغ في المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حكم صلاة الأبناء دون سن البلوغ في المنزل.

وأضاف المطلق أن هذا يجوز؛ لعدم وجوب صلاة الجماعة عليهم، وذلك في توجيهه لسائلة في برنامجه الأسبوعي ”استديو الجمعة”.

وقالت السائلة: إنها توقظ أبناءها للصلاة وأحياناً تفوتها، فهل بُرئت ذمتي؟ وردّ المطلق: بأن ” عليها أن توقظهم في المرة الأولى، ثم تصلي النافلة، ثم تعود لإيقاظهم ثم تصلي الفريضة وهكذا”.

واستطرد الشيخ المطلق قائلاً “الأطفال من 7 سنوات إلى سن 15 سنة، لو صلوا في المنزل لا شيء؛ لأن الجماعة إنما تجب على البالغين المكلفين، وأما غير المكلفين، فإذا صلوا في البيت واجتهدت الأم عليهم، وصلوا في البيت يعني أحسن من لا شيء”.

وتابع الشيخ المطلق قائلًا: “لكن بعض الناس الآن تريده يقوم ويذهب للمسجد وهو لا يريد، ولذلك يجلس يغالبه النوم“، ولا يقوم، فلو أنها قالت له قم صَل ثم ارجع للنوم، يمكن يكون هذا أسهل عليه ويؤدي الصلاة“.

وختم الشيخ المطلق بقوله رداً على السائلة: “نحن نعرف أن صلاة الجماعة إنما تلزم الحر البالغ العاقل”.

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