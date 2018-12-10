الان تتابع قائد مدرسة يكرم معلماً لتميزه في تدريس طلابه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: كرم قائد مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الأبتدائية والمتوسطة بعشيرة الأستاذ ياسر عاتق المقاطي معلم الصف المتميز الأستاذ عبدالله عائض المقاطي بجوال آيفون 8 نظير تميزة في تدريس الصف الأول الأبتدائي ورفعه لمستوى تحصيل الطلاب العلمي. يأتي هذا من حرص قائد المدرسة على بث روح التنافس بين المعلمين وأنجاح العملية التعليمية لما يعود على أبنائنا الطلاب بالفائدة الملموسة.

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