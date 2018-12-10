شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم على 1000 وظيفة موسمية بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

فتح مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ممثلاً في برنامج «شباب مكة في خدمتك» أمس (الأحد)، باب التوظيف لموسمي رمضان والحج لعام 1440هـ والذي يستمر حتى نهاية شهر ربيع الثاني الجاري.

وقال سعود الرحيلي مدير برنامج شباب مكة في خدمتك إن لتسجيل سوف يكون عبر الرابط التالي:

‏http://shbabmakkah.com

مشيراً إلى أن الأنشطة تشمل نشاط خدمة الطائفين، ونشاط وطهر بيتي بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونشاط إرشاد التائه بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين، ونشاط التوعية بحق الطريق بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة، ونشاط الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ونشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، ونشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين، بالشراكة مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، وعدد من الحملات التطوعية. الجدير بالذكر أن شباب مكة خدموا طيلة 14 عاماً الماضية أكثر من 11 مليون مستفيد من الحجاج والمعتمرين.