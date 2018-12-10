شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى يناقش مع وزير التعليم اليمني الإفادة من البرامج التطويرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه صباح اليوم (الاثنين) وزير التعليم اليمني الدكتور حسين با سلامه. استقبل وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه صباح اليوم (الاثنين) وزير التعليم اليمني الدكتور حسين با سلامه. وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين، ومناقشة سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.



شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى يناقش مع وزير التعليم اليمني الإفادة من البرامج التطويرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .