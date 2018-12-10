شكرا لقرائتكم خبر عن السبتي: نعيش عهداً ميموناً نهجه البناء والتطوير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين.

وقال السبتي إن أبناء الوطن وبناته صغارًا وكبارًا ينتهزون هذه المناسبة الغالية لتجديد البيعة والعهد لخادم الحرمين الشريفين على المحبة والولاء، وعلى السمع والطاعة ومواصلة مسيرة البناء، والمشاركة الفاعلة في التحولات الاقتصادية والمجتمعية التي تنعم بها المملكة.

وأضاف أن «وطننا يشهد منجزات عديدة في كثير من المجالات والأصعدة، وهي تدعو للتفاؤل والاحتفاء والفخر؛ وذكرى البيعة تجعلنا نتوقف طويلا أمام المنجزات ذات الأثر الكبير والعمق الممتد؛ حيث اللحمة والمحبة والتماسك بين القيادة والشعب، وحيث الأمن الوارف والمكانة الدولية والاستقرار السياسي».

ولفت إلى أن هذا العهد الميمون قد تواصل فيه نهج البناء والتطوير التنموي والاقتصادي الذي شهدته المملكة منذ تأسيسها، كما تجدد فيه الحراك التطويري لمؤسسات الوطن ومسارات التنمية وتطوير الاقتصاد وذلك بالاعتماد على القوة البشرية لأبناء الوطن وبناته وعلى استثمار كافة الموارد الوطنية والعمل وفق مسارات وبرامج واضحة ومشرقة وطموحة لتحقيق رؤية 2030 التي تقود المملكة إلى مرحلة عصرية جديدة تحاكي المستقبل القادم.

وختم السبتي تصريحه سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يؤيد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بنصره وتوفيقه وأن يديم على المملكة أمنها وازدهارها إنه سميع الدعاء.