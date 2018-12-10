شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب هيروين باكستاني في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في محافظة جدة، بحق المدعو شاهد إقبال سي محمد (باكستاني الجنسية) لقيامه بتهريبه كمية من الهيروين المخدّر داخل أحشائه.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد أسفر التحقيق مع الجاني عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.