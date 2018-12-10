شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يغادر الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) غادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، اليوم الرياض عقب مشاركته في أعمال الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. غادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، اليوم الرياض عقب مشاركته في أعمال الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة سعود بن فهد السويلم، وسفير دولة الإمارت العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.



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