السعودية | مستنقع مائي يقتل أماً وأبناءها الثلاثة بالمدينة المنورة

شكرا لقرائتكم مستنقع مائي يقتل أماً وأبناءها الثلاثة بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غرقت أم مع أبنائها الثلاثة في مستنقع مائي وسط وادي المخاضة الواقع في محافظة مهد الذهب بـ#المدينة_المنورة.

وروى لـ"العربية.نت" ماجد بن زويد أحد أقارب الأسرة تفاصيل الحادثة قائلاً: "بينما كانت الأم مع أبنائها في زيارة لمنزل جدتهم، نزل اثنان من الأبناء إلى المستنقع المائي بغرض السباحة، وفجأة سمعت شقيقتهما صوت استغاثتهما، فحاولت نجدتهما ومساعدتهما لكن دون جدوى، فغرقت الفتاة مع أخويها، بسبب عمق المياه في المستنقع، والذي يبلغ قرابة 3 أمتار".

وتابع: "الأم حضرت فوراً بحثاً عن أبنائها، وألقت بنفسها بالمستنقع لمحاولة نجدتهم، لكنها غرقت معهم، قبل أن تحضر الجدة ويتم الاتصال بالدفاع المدني الذي حضر واستخرج الجثث بعد ساعة من البحث عنهم".

الدفاع المدني أثناء عمليات انتشال الجثث الأب مع أحد أبنائه الضحية

وطالب بن زويد بضرورة التفات الجهات المعنية إلى الموقع وردم المستنقعات، التي تهدد حياة السكان، فمخلفات الأمطار والسيول تمثل خطراً على السكان.

فيما أشار الأب منيف المطيري بقوله: "تلقيت نبأ ما حدث للأسرة عبر اتصال هاتفي، كوني خارج المنطقة، ذهبت زوجتي نجاح، وأولادي فهد وعادل، وابنتي بشرى إلى رحمة الله، ونحن صابرون على قضاء الله وقدره، ونسأل الله الصبر والسلوان".

من جهته، كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني لـ"العربية.نت" عن الحادثة مؤكدا أن المستنقع بعمق 3 أمتار بوادي المخاضة في محافظة المهد، وقال: "تم توجيه فرق الدفاع المدني وعند الوصول للموقع نزل الغواصون إلى عمق 3 أمتار بالوادي، واتضح وجود 4 أشخاص داخل المستنقع، وتم انتشالهم متوفين، وهم 3 أطفال ووالدتهم، وتم نقلهم لمستشفى مهد الذهب حسب الاختصاص، ونسأل الله العلي القدير لهم الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان".