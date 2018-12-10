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انت الان تتابع خام "برنت" يرتفع بعد الاتفاق على خفض الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الاثنين، بعد أن اتفقت منظمة أوبك وبعض المنتجين المستقلين يوم الجمعة على خفض الإمدادات اعتباراً من يناير؛ بينما تبقى توقعات الأسعار في العام القادم ضعيفة في ظل حالة من التباطؤ الاقتصادي.
ووفق "رويترز": بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.03 دولاراً للبرميل بارتفاع 36 سنتاً أو ما يعادل 0.6% مقارنة مع الإغلاق السابق.
وزادت الأسعار بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا، وهي منتج ذو ثقل، يوم الجمعة: إنهم سيخفضون إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً؛ إذ يقلص أعضاء أوبك الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يومياً؛ بينما يخفض المستقلون إنتاجهم بواقع 400 ألف برميل يومياً.
وأوضح متعاملون أن إغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا أيضاً، البالغ إنتاجه 315 ألف برميل يومياً، ساهم في دفع برنت للارتفاع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات مقارنة مع التسوية السابقة؛ لتصل إلى 52.51 دولاراً للبرميل، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي؛ في الوقت الذي لا يشارك فيه قطاع النفط الأمريكي المزدهر في التخفيضات المعلنة.
وقال بنك "مورغن ستانلي" الأمريكي: الخفض كافٍ على الأرجح لموازنة السوق في النصف الأول من 2019، والحيلولة دون ارتفاع المخزونات.
وأضاف: يتوقع أن يبلغ برنت 67.5 دولاراً للبرميل بحلول الربع الثاني من 2019؛ انخفاضاً من 77.5 دولاراً قبله.
خام "برنت" يرتفع بعد الاتفاق على خفض الإنتاجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الاثنين، بعد أن اتفقت منظمة أوبك وبعض المنتجين المستقلين يوم الجمعة على خفض الإمدادات اعتباراً من يناير؛ بينما تبقى توقعات الأسعار في العام القادم ضعيفة في ظل حالة من التباطؤ الاقتصادي.
ووفق "رويترز": بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.03 دولاراً للبرميل بارتفاع 36 سنتاً أو ما يعادل 0.6% مقارنة مع الإغلاق السابق.
وزادت الأسعار بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا، وهي منتج ذو ثقل، يوم الجمعة: إنهم سيخفضون إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً؛ إذ يقلص أعضاء أوبك الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يومياً؛ بينما يخفض المستقلون إنتاجهم بواقع 400 ألف برميل يومياً.
وأوضح متعاملون أن إغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا أيضاً، البالغ إنتاجه 315 ألف برميل يومياً، ساهم في دفع برنت للارتفاع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات مقارنة مع التسوية السابقة؛ لتصل إلى 52.51 دولاراً للبرميل، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي؛ في الوقت الذي لا يشارك فيه قطاع النفط الأمريكي المزدهر في التخفيضات المعلنة.
وقال بنك "مورغن ستانلي" الأمريكي: الخفض كافٍ على الأرجح لموازنة السوق في النصف الأول من 2019، والحيلولة دون ارتفاع المخزونات.
وأضاف: يتوقع أن يبلغ برنت 67.5 دولاراً للبرميل بحلول الربع الثاني من 2019؛ انخفاضاً من 77.5 دولاراً قبله.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
12:10 PM
إغلاق حقل الشرارة النفطي بليبيا ساهم في الزيادة
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الاثنين، بعد أن اتفقت منظمة أوبك وبعض المنتجين المستقلين يوم الجمعة على خفض الإمدادات اعتباراً من يناير؛ بينما تبقى توقعات الأسعار في العام القادم ضعيفة في ظل حالة من التباطؤ الاقتصادي.
ووفق "رويترز": بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.03 دولاراً للبرميل بارتفاع 36 سنتاً أو ما يعادل 0.6% مقارنة مع الإغلاق السابق.
وزادت الأسعار بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا، وهي منتج ذو ثقل، يوم الجمعة: إنهم سيخفضون إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً؛ إذ يقلص أعضاء أوبك الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يومياً؛ بينما يخفض المستقلون إنتاجهم بواقع 400 ألف برميل يومياً.
وأوضح متعاملون أن إغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا أيضاً، البالغ إنتاجه 315 ألف برميل يومياً، ساهم في دفع برنت للارتفاع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات مقارنة مع التسوية السابقة؛ لتصل إلى 52.51 دولاراً للبرميل، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي؛ في الوقت الذي لا يشارك فيه قطاع النفط الأمريكي المزدهر في التخفيضات المعلنة.
وقال بنك "مورغن ستانلي" الأمريكي: الخفض كافٍ على الأرجح لموازنة السوق في النصف الأول من 2019، والحيلولة دون ارتفاع المخزونات.
وأضاف: يتوقع أن يبلغ برنت 67.5 دولاراً للبرميل بحلول الربع الثاني من 2019؛ انخفاضاً من 77.5 دولاراً قبله.
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المصدر : الخليج 365
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