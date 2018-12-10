- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "قرقاش" كاشفاً عن أمنية إعلام الملالي: إنهم محبطون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أن نعي الإعلام الإيراني وتابعيه من الإعلام العربي لمجلس التعاون الخليجي؛ أمر غير مستغرب.. تمنيات تعبر عن إحباطاتهم.
وقال "قرقاش" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": من غير المستغرب أن يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح، وينعي مجلس التعاون للمرة الألف، ومن وجهة نظر أبناء الخليج أن المؤسسة باقية وناجحة ولن تقوضها هذه الأزمة أو تلك.
واختتم تغريدته قائلاً: "رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم".
"قرقاش" كاشفاً عن أمنية إعلام الملالي: إنهم محبطونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أن نعي الإعلام الإيراني وتابعيه من الإعلام العربي لمجلس التعاون الخليجي؛ أمر غير مستغرب.. تمنيات تعبر عن إحباطاتهم.
وقال "قرقاش" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": من غير المستغرب أن يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح، وينعي مجلس التعاون للمرة الألف، ومن وجهة نظر أبناء الخليج أن المؤسسة باقية وناجحة ولن تقوضها هذه الأزمة أو تلك.
واختتم تغريدته قائلاً: "رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم".
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
11:54 AM
قال: مِن غير المستغرب أن يخرجوا علينا عبر هذا الصباح
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أن نعي الإعلام الإيراني وتابعيه من الإعلام العربي لمجلس التعاون الخليجي؛ أمر غير مستغرب.. تمنيات تعبر عن إحباطاتهم.
وقال "قرقاش" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": من غير المستغرب أن يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح، وينعي مجلس التعاون للمرة الألف، ومن وجهة نظر أبناء الخليج أن المؤسسة باقية وناجحة ولن تقوضها هذه الأزمة أو تلك.
واختتم تغريدته قائلاً: "رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم".
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "قرقاش" كاشفاً عن أمنية إعلام الملالي: إنهم محبطون ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "قرقاش" كاشفاً عن أمنية إعلام الملالي: إنهم محبطون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .