"قرقاش" كاشفاً عن أمنية إعلام الملالي: إنهم محبطون

محمد بن مسعود - الدمام - قال: مِن غير المستغرب أن يخرجوا علينا عبر هذا الصباح

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أن نعي الإعلام الإيراني وتابعيه من الإعلام العربي لمجلس التعاون الخليجي؛ أمر غير مستغرب.. تمنيات تعبر عن إحباطاتهم.

وقال "قرقاش" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": من غير المستغرب أن يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح، وينعي مجلس التعاون للمرة الألف، ومن وجهة نظر أبناء الخليج أن المؤسسة باقية وناجحة ولن تقوضها هذه الأزمة أو تلك.

واختتم تغريدته قائلاً: "رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم".