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انت الان تتابع مشهد مؤثر بجبال سلمى .. مواطن يُنقذ كلباً من موقف خطير: هذا ما فعله عندما رآني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً لمواطن في حائل، أسهم في إنقاذ كلب كان قد عَلِق بين صخرتين في موقع خطر أعلى أحد جبال "سلمى" ٨٠ كلم جنوب شرقي حائل.
وقال المواطن إبراهيم المشاري؛ لـ "الخليج 365": "خرجت مع مقربين لي يوم الجمعة الماضي؛ للتنزه جنوب شرقي حائل في جبال سلمى، وفي أثناء تنزهي مترجلاً بالقرب من أحد الجِبال، سمعت نباح كلب، ويظهر من نباحه الضعيف أنه في مأزق، فتوجّهت نحوه لأجد كلباً محتجزاً بين الصخرتين، وما أن رآني حاول التسلق للخروج، وكأنه يصف لي عدم قدرته على الخروج".
وتابع: "مباشرةً عُدت إلى مقر التنزه وأحضرت حبلاً، وبمساعدة مَن معي اقتربت من موقع الكلب وأمسكت به، وفوراً استجاب لي في الخروج من المكان، وربطته بحبل حتى أنزلته في مكانٍ آمن، وقمنا بسقيه ماءً وظهر عطشه الشديد، واصطحبناه معنا إلى مقرنا وتم إطعامه، وإبقاؤه معنا حتى عدنا إلى حائل".
وأضاف: "ما قمنا به واجبٌ يُمليه عليه ديننا دون أيّ اعتباراتٍ أخرى، ونسأل الله الأجر والمثوبة على ذلك".
مشهد مؤثر بجبال سلمى .. مواطن يُنقذ كلباً من موقف خطير: هذا ما فعله عندما رآنيخالد السليمي الخليج 365 2018-12-10
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً لمواطن في حائل، أسهم في إنقاذ كلب كان قد عَلِق بين صخرتين في موقع خطر أعلى أحد جبال "سلمى" ٨٠ كلم جنوب شرقي حائل.
وقال المواطن إبراهيم المشاري؛ لـ "الخليج 365": "خرجت مع مقربين لي يوم الجمعة الماضي؛ للتنزه جنوب شرقي حائل في جبال سلمى، وفي أثناء تنزهي مترجلاً بالقرب من أحد الجِبال، سمعت نباح كلب، ويظهر من نباحه الضعيف أنه في مأزق، فتوجّهت نحوه لأجد كلباً محتجزاً بين الصخرتين، وما أن رآني حاول التسلق للخروج، وكأنه يصف لي عدم قدرته على الخروج".
وتابع: "مباشرةً عُدت إلى مقر التنزه وأحضرت حبلاً، وبمساعدة مَن معي اقتربت من موقع الكلب وأمسكت به، وفوراً استجاب لي في الخروج من المكان، وربطته بحبل حتى أنزلته في مكانٍ آمن، وقمنا بسقيه ماءً وظهر عطشه الشديد، واصطحبناه معنا إلى مقرنا وتم إطعامه، وإبقاؤه معنا حتى عدنا إلى حائل".
وأضاف: "ما قمنا به واجبٌ يُمليه عليه ديننا دون أيّ اعتباراتٍ أخرى، ونسأل الله الأجر والمثوبة على ذلك".
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
11:32 AM
سمع نباحه الضعيف وكأنه بمأزق وبمساعدة وصل إلى موقعه فأمسك به ثم كانت الاستجابة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً لمواطن في حائل، أسهم في إنقاذ كلب كان قد عَلِق بين صخرتين في موقع خطر أعلى أحد جبال "سلمى" ٨٠ كلم جنوب شرقي حائل.
وقال المواطن إبراهيم المشاري؛ لـ "الخليج 365": "خرجت مع مقربين لي يوم الجمعة الماضي؛ للتنزه جنوب شرقي حائل في جبال سلمى، وفي أثناء تنزهي مترجلاً بالقرب من أحد الجِبال، سمعت نباح كلب، ويظهر من نباحه الضعيف أنه في مأزق، فتوجّهت نحوه لأجد كلباً محتجزاً بين الصخرتين، وما أن رآني حاول التسلق للخروج، وكأنه يصف لي عدم قدرته على الخروج".
وتابع: "مباشرةً عُدت إلى مقر التنزه وأحضرت حبلاً، وبمساعدة مَن معي اقتربت من موقع الكلب وأمسكت به، وفوراً استجاب لي في الخروج من المكان، وربطته بحبل حتى أنزلته في مكانٍ آمن، وقمنا بسقيه ماءً وظهر عطشه الشديد، واصطحبناه معنا إلى مقرنا وتم إطعامه، وإبقاؤه معنا حتى عدنا إلى حائل".
وأضاف: "ما قمنا به واجبٌ يُمليه عليه ديننا دون أيّ اعتباراتٍ أخرى، ونسأل الله الأجر والمثوبة على ذلك".
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المصدر : الخليج 365
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