"جامعة جدة" تكمل استعداداتها لإطلاق الدورة العاشرة لمسابقة القرآن

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من 21 جامعة لمدة 5 أيام

أكملت جامعة جدة استعداداتها لإطلاق فعاليات مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم، في دورتها العاشرة خلال الفترة من 14- 18 جمادى الأول المقبل، تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، كأكبر تنافس طلابي على مستوى المملكة يجمع أكثر من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية والتعليم العام بالمحافظة.

وتستمر منافسات المسابقة على مدى خمسة أيام بمقر الجامعة بالفيصلية.

وراعت الجامعة -ممثلة في الأمانة العامة للمسابقة- تكافؤ فرص التنافس والمشاركة لأكثر من 500 طالب وطالبة؛ حيث سيكون التقديم عليها إلكترونياً بما يتزامن مع تحقيق الجامعة لمستوى تصنيف متميز وفق ما أعلنته منظمة التصنيفات الدولية QSوضعها ضمن أفضل 100 جامعة عربية عبر تطبيقها للمعايير العالية في الجودة؛ من خلال استراتيجيتها وبرامجها وشراكاتها؛ مما جعلها تحقق هذا التصنيف العربي المتميز من منظمة تصنيف دولية خلال فترة قصيرة من عمرها.

من جانبه أكد مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان إتمام كل التجهيزات لاستقبال المتسابقين والمتسابقات، ووضع آليات الاختبارات واستمارات رصد درجاتهم في المسابقة التي تعكف عليها لجان التحكيم، بما يتماشى مع معايير المسابقات القرآنية الدولية الكبرى، ويعزز المنافسة في ميدان القرآن الكريم؛ منوهاً برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ودعمه اللامحدود لمختلف أنشطة الجامعة عموماً، والمسابقة القرآنية على وجه الخصوص.

وتطلع لتوسيع نطاق المشاركات في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم؛ لتشمل مختلف الجامعات والكليات بمناطق ومحافظات المملكة، وبما يرقى لاهتمام القيادة الرشيدة بكتاب الله الكريم وحفظته وتكريمهم والاحتفاء بهم وتحفيزهم على التنافس في حفظه والتوسع في علومه المختلفة؛ موصياً بأن تنال التخصصات القرآنية التوسع في إنشاء الكليات لخدمة هذا الغرض وترسيخاً لمكانة العلوم الشرعية والتربية الإسلامية بين منظومة التعليم في المملكة، في الوقت الذي يمثل فيه القرآن الكريم مكانة أساسية في التكوين الفكري والحضاري للأمة الإسلامية.

وأكد مدير جامعة جدة أن هذه المنافسة الطلابية تستهدف تعميق التواصل بين طلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة عبر تجددها كل عام؛ تشجيعاً للأجيال الجديدة وتنمية الرغبة على حفظ القرآن الكريم وتجويده من خلال ما تقوم به جامعة جدة من نشر لكتاب الله في البيئة التعليمية الجامعية والاحتفاء بهم وتكريمهم وتقديرهم؛ ليكونوا مصدر بناء في المجتمع وتجسيداً لمحاسن الإسلام ووسطيته.