شاهد.. "العيسى" يدشن فعاليات "بيعة وولاء" بمناسبة الذكرى الرابعة

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "لك.. يا سلمان".. أناشيد ولوحات فنية وقصائد حماسية

رعى وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، صباح اليوم، حفل تدشين فعاليات "بيعة وولاء" بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم تحت شعار "لك.. يا سلمان".

وقال العيسى في كلمته خلال الحفل: نأمل من جميع قيادات ومنسوبي التعليم أن يقوموا بالدور الذي يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من التعليم، وأن نبارك له هذه المسيرة الحضارية المجيدة للمملكة بالعز والفخر بإذن الله.

تضمن الحفل الذي نظمته وأشرفت على إعداده إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم الرياض، العديدَ من الأناشيد واللوحات الفنية والقصائد الحماسية التي قدمها مجموعة من الطلاب والطالبات ونالت على إعجاب الوزير، والحضور.

من جهة أخرى واحتفاء وابتهاجاً بتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، بتفعيل البرنامج الوزاري "بيعة وولاء" تحت شعار "لك.. يا سلمان"، في جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية وأندية مدارس الحي في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي، أن توجيه المدير العام تَضَمّن تكليف لجنة تنفيذية على مستوى المدرسة ونادي الحي بتنفيذ البرنامج خلال المدة من يوم غد الثلاثاء 4 ربيع الآخر حتى الخميس 6 ربيع الآخر 1440هـ، وإعداد خطة الاحتفاء والإشراف على التنفيذ والمتابعة، وتوجيه البرامج الإذاعية المدرسية في الاصطفاف الصباحي والفسحة المدرسية وساعات النشاط للاحتفاء؛ لترسيخ أهميتها في نفوس الطلاب والمعلمين، وتخصيص الحصة الأولى والثانية طيلة الأسبوع للحديث عن المناسبة من قِبَل المعلمين وبيان دور خادم الحرمين في بناء النهضة وازدهارها، وتوجيه جميع مجالات وبرامج النشاط المختلفة لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وتهيئة مقرات الاحتفاء لإقامة الأنشطة والبرامج.

وأضاف الغامدي أنه سيتم إقامة ندوة أو محاضرة عن شخصية خادم الحرمين الشريفين الغالية علينا جميعاً، وإقامة معرض طلابي تشارك فيه جميع مجالات النشاط في المدرسة احتفاء بالبيعة الميمونة، والعديد من المسابقات المتنوعة في المقالة والبحوث والإلقاء الفردي والخط العربي والرسومات التعبيرية، وأفضل تلوين، وأفضل رسالة إلى ملك الحزم والعزم، وأفضل موضوع إنشائي، وأفضل خاطرة، وأفضل مسابقة ثقافية عن تاريخ المملكة ومنجزاتها الحضارية، وإعداد النشرات والصحف الحائطية الاحتفائية لهذه المناسبة.

وبيّن الغامدي أنه سيتم وضع لوحات تُبرز الاحتفاء بالمناسبة على أسوار المدرسة والبيئة المحيطة، وإبراز فعاليات الاحتفاء والمشاركة المجتمعية داخل المدرسة ونادي مدرسة الحي، إضافة إلى استثمار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد في إبراز مشاعر الولاء والانتماء لدى الطلبة وأعمالهم الإبداعية للمجتمع.