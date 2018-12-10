سياسي / وزير الخارجية الباكستاني يؤكد رغبة بلاده في بناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة



إسلام آباد 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن بلاده ترغب في بناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الثقة والاحترام المتبادل.

وأوضح قريشي في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن باكستان ملتزمة بدعم الجهود المبذولة لإنجاح عملية السلام الأفغانية ، مشيراً إلى أنه سيشارك في اجتماع وزراء خارجية باكستان وأفغانستان والصين في العاصمة الأفغانية كابل هذا الأسبوع لمناقشة القضايا المتعلقة بالسلام ومكافحة الإرهاب والتقدم في أفغانستان.

وبيّن أن باكستان تعمل على تحسين العلاقات مع كافة الدول وبخاصة الدول المجاورة لها.

// انتهى //

11:56ت م

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إسلام آباد 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن بلاده ترغب في بناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الثقة والاحترام المتبادل.وأوضح قريشي في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن باكستان ملتزمة بدعم الجهود المبذولة لإنجاح عملية السلام الأفغانية ، مشيراً إلى أنه سيشارك في اجتماع وزراء خارجية باكستان وأفغانستان والصين في العاصمة الأفغانية كابل هذا الأسبوع لمناقشة القضايا المتعلقة بالسلام ومكافحة الإرهاب والتقدم في أفغانستان.وبيّن أن باكستان تعمل على تحسين العلاقات مع كافة الدول وبخاصة الدول المجاورة لها.// انتهى //11:56ت م0050

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