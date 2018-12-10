سياسي / الرئيس اللبناني يلتقي مسؤولاً بريطانياً



بيروت 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم في قصر الرئاسي في بعبدا، سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ.

وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل التطورات الراهنة محليًا وإقليميا بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

// انتهى //

11:50ت م

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بيروت 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسالتقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم في قصر الرئاسي في بعبدا، سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ.وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل التطورات الراهنة محليًا وإقليميا بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهى //11:50ت م0049

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