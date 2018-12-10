ذكرى البيعة / الأمير محمد بن نواف في ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين : المملكة تسير بخطى ورؤية واضحة وخطط طموحة نحو المستقبل المشرق



لندن 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أن ذكرى البيعة الرابعة لتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في المملكة العربية

وقال سمو الأمير محمد بن نواف في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية : "تمر علينا ذكرى عزيزة وغالية على قلب كل مواطن سعودي ألا وهي ذكرى مرور أربعة أعوام على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - أيده الله - وتوليه مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة، أعوام مرت مليئة بالعطاء والرخاء ومتميزة بالحرص على راحة المواطن السعودي وتقدمه في كافة مجالات حياته وحفظ أمنه واستقراره".

ودعا سموه المولى - عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

11:48ت م

0047



لندن 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأكّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أن ذكرى البيعة الرابعة لتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية ، تحل وبلادنا تسير بخطى قوية ورؤية واضحة وخطط طموحة نحو المستقبل المشرق بكل ثقة ورسوخ، ليعم الخير والرفاه جميع أرجاء الوطن المبارك.وقال سمو الأمير محمد بن نواف في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية : "تمر علينا ذكرى عزيزة وغالية على قلب كل مواطن سعودي ألا وهي ذكرى مرور أربعة أعوام على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - أيده الله - وتوليه مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة، أعوام مرت مليئة بالعطاء والرخاء ومتميزة بالحرص على راحة المواطن السعودي وتقدمه في كافة مجالات حياته وحفظ أمنه واستقراره".ودعا سموه المولى - عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأن يديم على شعب المملكة الأمن والاستقرار .// انتهى //11:48ت م0047

شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى البيعة / الأمير محمد بن نواف في ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين : المملكة تسير بخطى ورؤية واضحة وخطط طموحة نحو المستقبل المشرق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .