السعودية اليوم / وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تشديد التعامل مع إيران بسبب سلوكها الإقليمي الهدام



بروكسل 3ربيع الأخر 1440ه الموافق 10 ديسمبر 2018م واس

بدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا من يوم واحد في بروكسل اليوم لبحث غد من المسائل الدولية والإقليمية وفي مقدمتها مراجعة علاقات دولهم مع إيران وتشديد التعامل معها بسبب سلوكها الإقليمي الهدام وسجلها في حقوق الإنسان واستمرارها في تجارب الصواريخ الباليستية وتخطيطها لاعتداءات فوق الأراضي الأوروبية.

وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إن "سلوك إيران الإقليمي وتصرفاتها داخل أوروبا نفسها باتت مثار قلق جدي وأن الوزراء يعكفون على معاينة مراجعة موقف دولهم تجاه النظام الإيراني".

وأضاف هايكو ماس "أنه لايمكن السكوت على تصرفات إيران وسلوكها في عدة مجالات حيوية وخاصة زعزعة الاستقرار الإقليمي".

من جهته أعلن وزير خارجية الدنمارك اندريس سالمسون أنه بات متفائلا بشأن فرص إلحاق تدابير قسرية ضد إيران .

وأوضح في تصريح للصحفيين أن المداولات الجارية تعكس مثل هذا التوجه وأن الدنمارك تشتكي من تصرفات إيران فوق أراضيها.

بدوره أكد وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكوفيسوس أن السلوك الإيراني في المنطقة والنهج الاستفزازي لطهران لم يعد مقبولاً.

// انتهى //

11:46ت م

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بروكسل 3ربيع الأخر 1440ه الموافق 10 ديسمبر 2018م واسبدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا من يوم واحد في بروكسل اليوم لبحث غد من المسائل الدولية والإقليمية وفي مقدمتها مراجعة علاقات دولهم مع إيران وتشديد التعامل معها بسبب سلوكها الإقليمي الهدام وسجلها في حقوق الإنسان واستمرارها في تجارب الصواريخ الباليستية وتخطيطها لاعتداءات فوق الأراضي الأوروبية.وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إن "سلوك إيران الإقليمي وتصرفاتها داخل أوروبا نفسها باتت مثار قلق جدي وأن الوزراء يعكفون على معاينة مراجعة موقف دولهم تجاه النظام الإيراني".وأضاف هايكو ماس "أنه لايمكن السكوت على تصرفات إيران وسلوكها في عدة مجالات حيوية وخاصة زعزعة الاستقرار الإقليمي".من جهته أعلن وزير خارجية الدنمارك اندريس سالمسون أنه بات متفائلا بشأن فرص إلحاق تدابير قسرية ضد إيران .وأوضح في تصريح للصحفيين أن المداولات الجارية تعكس مثل هذا التوجه وأن الدنمارك تشتكي من تصرفات إيران فوق أراضيها.بدوره أكد وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكوفيسوس أن السلوك الإيراني في المنطقة والنهج الاستفزازي لطهران لم يعد مقبولاً.// انتهى //11:46ت م0046

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