السعودية اليوم / تعليم ينبع يؤكد على الانضباط المدرسي بمشاركة (300) مشرف ومشرفة

ينبع 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واستفقد مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي أمس، انضباط الحضور والانصراف في عدد من مدارس المحافظة، وذلك عبر جولة ميدانية التقى خلالها القيادات المدرسية والمعلمين والطلاب.وأكد العقيبي لقادة المدارس أهمية التواصل مع أولياء الأمور وتبصيرهم بدورهم في تحقيق انضباط أبنائهم والتعاون والتواصل المستمر مع المدرسة لمتابعة ذلك، وأخذ توقيع الطالب أو الطالبة وولي الأمر على العقد السلوكي، وعلمهم بالإجراءات التي ستطبق عند الغياب.ودعا مدير التعليم أولياء الأمور إلى حث أبنائهم وبناتهم على الحضور للمدرسة والمحافظة على اليوم الدراسي من أوله، وعدم التأخر عن الحصص الدراسية، لافتاً إلى أن الانضباط المدرسي، يبدأ من الأسرة عبر تفعيل الانضباط أولاً، وإكمال ما تم بناؤه في المدرسة من خلال غرس مفاهيم الدين الصحيح والقيم السامية والأخلاق الفاضلة في نفوس الطلاب والطالبات، لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الانضباط ودوره في العملية التعليمية.وشدد الدكتور العقيبي خلال جولته التفقدية على ضرورة تطبيق الأنظمة، وتفعيل الدور التربوي، مطالباً قادة المدارس برصد غياب الطلاب في برنامج نور أولاً بأول، مؤكداً أن غياب الطلاب لم يعد ظاهرة كما كان، وأن المعالجات التربوية أتت ثمارها ولله الحمد.يذكر أن خطة الانضباط المدرسي قد تم تنفيذها بمشاركة أكثر من 300 مشرف ومشرفة مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها من خلال تنظيم زيارات لمتابعة الحضور والغياب، وتحقيق الأهداف والخطط المرسومة، والوقوف على انضباطيّة حضور الطلاب والطالبات.// انتهى //11:30ت م0042