اقتصادي / معدل التضخم في السودان يرتفع إلى 69%



الخرطوم 03 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

ارتفع معدل اتضخم في السودان مسجلا 68.93% لشهر نوفمبر، مقارنة بـ 68.44% لشهر أكتوبر الماضي. ووفق البيان الصحفي للجهاز المركزي للاحصاء فان أهم السلع التي أثرت على التضخم بارتفاعها كانت هي اللحوم والبصل والزيوت والألبان. وبلغ أعلى معدل تضخم في ولاية البحر الأحمر بتسجيله 98.24% وأدناه في شمال كردفان 55.89%، بينما حلت ولاية الخرطوم كثاني أدنى ولاية إذ بلغ التضخم فيها 59.68%.

// انتهى //

11:23ت م

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الخرطوم 03 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسارتفع معدل اتضخم في السودان مسجلا 68.93% لشهر نوفمبر، مقارنة بـ 68.44% لشهر أكتوبر الماضي. ووفق البيان الصحفي للجهاز المركزي للاحصاء فان أهم السلع التي أثرت على التضخم بارتفاعها كانت هي اللحوم والبصل والزيوت والألبان. وبلغ أعلى معدل تضخم في ولاية البحر الأحمر بتسجيله 98.24% وأدناه في شمال كردفان 55.89%، بينما حلت ولاية الخرطوم كثاني أدنى ولاية إذ بلغ التضخم فيها 59.68%.// انتهى //11:23ت م0039

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