السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية

إسلام آباد 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات الرئيس الباكستاني عارف علوي التي أكد فيها عزم حكومته على تطهير باكستان من ظاهرة الفساد.وأخبرت عن مقتل شخصين بينهما جندي بهجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي.وعرجت على مساعي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لاستعادة ثقة المستثمرين في سوق الأسهم الباكستانية لاحتواء تراجع مؤشرات الأسهم.كما اهتمت بتصريحات عمران خان التي أكد فيها بأن حكومته لا تواجه أي أزمة داخلية وأنها ستكمل مدتها الدستورية.وتطرقت إلى عزم وزراء خارجية الصين وباكستان وأفغانستان على عقد محادثات هذا الأسبوع لبحث التعاون الإقليمي وعملية التسوية الأفغانية.وفي الشأن الإقليمي أخبرت عن الاحتجاجات الجارية في إقليم كشمير ضد مقتل ثلاثة كشميريين وإحراق عدد من المنازل في الإقليم على يد قوات الجيش الهندي.وأشارت إلى محاولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون احتواء أزمة الاحتجاجات الجارية في بلاده من خلال التواصل مع النقابات العمالية ورجال الأعمال.// انتهى //11:12ت م0035