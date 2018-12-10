السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل عشرة فلسطينيين من محافظة القدس

القدس المحتلة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عشرة شبان فلسطينيين من أنحاء مختلفة في مدينة القدس المحتلة، وحوّلتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.وأفادت مصادر محلية في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة شبان من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا مقدسيا من حي واد الجوز، وآخر من بلدة حزما شمال شرق القدس، إضافة الى شابا مقدسيا من حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية، وداهمت عدد من منازل المقدسيين بصورة وحشية، وفتشها واعتدى على أصحابها، وأتلف العديد من محتوياتها قبل اعتقال عدد من أبناء البلدة.// انتهى //11:11ت م0034