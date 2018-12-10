السعودية | تعرف على قصة هذه الصور النادرة للملك سلمان قبل 39 عاماً!

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:55 صباحًا, 10 ديسمبر 2018 م

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أظهرت صور نادرة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز، جولة تفقدية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لحي الطريف التاريخي بمحافظة الدرعية يرافقه عدد من المسؤولين المحليين، حينما كان أميراً للرياض عام 1401هـ – 1981م.

كما شر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان صورة أخرى من تلك الزيارة، مشيرًا في تعليقه أن حي الطريف يعد أحد الشواهد الحية التي تحكي للأجيال حقبة طويلة من تاريخ الأجداد وأمجادهم.