السعودية | تعرف على قصة هذه الصور النادرة للملك سلمان قبل 39 عاماً!

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تعرف على قصة هذه الصور النادرة للملك سلمان قبل 39 عاماً! والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:55 صباحًا, 10 ديسمبر 2018 م
المناطق_الرياض
أظهرت صور نادرة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز، جولة تفقدية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لحي الطريف التاريخي بمحافظة الدرعية يرافقه عدد من المسؤولين المحليين، حينما كان أميراً للرياض عام 1401هـ – 1981م.
كما شر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان صورة أخرى من تلك الزيارة، مشيرًا في تعليقه أن حي الطريف يعد أحد الشواهد الحية التي تحكي للأجيال حقبة طويلة من تاريخ الأجداد وأمجادهم.
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