السعودية | تفاصيل القروض الميسرة لمستفيدي “الضمان الاجتماعي” من الجنسين للعمل بشركات النقل!

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:45 صباحًا, 10 ديسمبر 2018 م

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بدأ الصندوق الخيري الاجتماعي بالتعاون بين هيئة النقل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتقديم قروض ميسرة تصل إلى 80 ألف ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الجنسين، لتمليكهم سيارات للعمل عليها عبر تطبيقات توجيه المركبات بالأجهزة الذكية، عن طريق الشركات المرخص لها في هذا المجال، والتي تتوافق مع اشتراطات هيئة النقل العام ضمن مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه.

مستفيدي الضمان الاجتماعي

وبحسب “الوطن”، يستقبل الصندوق المستفيدين من الذكور والإناث للحصول على التمويل اللازم لشراء المركبة التي تمكنهم من العمل عبر تطبيقات النقل في كل من الرياض، وجدة، والدمام، على أن يكون المتقدم للحصول على التمويل لا يقل عمره عن 25 عاما ولا يزيد عن 60، ويكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي أو تابعا لمستفيد، وأن يمتلك رخصة قيادة سارية المفعول، بالإضافة لمقدرته على مزاولة هذا العمل.

6 خطوات للتمويل

يتطلب التقديم على التمويل المرور بـ6 خطوات رئيسية للتأهل للحصول على التمويل، تبدأ بالحصول على رخصة قيادة، والتقدم على الصندوق الخيري الاجتماعي، ومن ثم الحضور للمقابلة الشخصية، والتقدم على إحدى شركات توجيه المركبات، واجتياز التدريب المحدد، ليتم بعدها اختيار السيارة التي سيتم العمل عبرها، وتوقيع عقد التمويل واستلام السيارة لبدء العمل بها.

مزايا التمويل

يقدم الصندوق مزايا تمويلية للمستفيدين تصل للحصول على سيارات بمبلغ 80 ألف ريال مع تقسيم مدة التمويل على 5 سنوات، وبقسط شهري يصل إلى 1333 ريالا كحد أقصى، مع حرية اختيار نوع السيارة من الموردين المعتمدين لدى بنك التنمية الاجتماعية.

المستندات المطلوبة

يتطلب الحصول على التمويل تقديم المستفيد لأصل إثبات الحالة موقعة ومختومة من مكتب الضمان الاجتماعي التابع له المستفيد، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة كرت العائلة للمعيل، وصورة لآخر مؤهل علمي حصل عليه المستفيد، وصورة لرخصة القيادة.