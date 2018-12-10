السعودية | أمطار غزيرة وزخات برد وسيول.. “الأرصاد” تصدر تنبيهات لهذه المناطق بالمملكة اليوم!

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وزخات برد وسيول.. “الأرصاد” تصدر تنبيهات لهذه المناطق بالمملكة اليوم! والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:50 صباحًا, 10 ديسمبر 2018 م
المناطق_الرياض
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة جازان من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
كما نبّهت الهيئة منطقتَي عسير والباحة من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الثانية عشرة وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
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