الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يلتقي وزير التعليم وقيادات التعليم الجامعي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي : يتشرّف منسوبو وزارة التعليم اليوم بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- . ويتزامن ذلك مع ذكرى البيعة الرابعة وعلى رأسهم وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ومديري الجامعات ومديري الإدارات بالمناطق والمحافظات وأعضاء المجلس الاستشاري للمعلمين .

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