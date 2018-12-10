

تبوك 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لتنسيق ومتابعة المشروعات بالمنطقة في مكتبه بالإمارة غداً, اجتماع لجنة التنسيق ومتابعة المشروعات بالمنطقة، بحضور أعضائها من مديري الإدارات الحكومية والخدمية بالمنطقة.

وسيناقش خلال الاجتماع تقرير عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة المتضمن سير العمل في تلك المشروعات ونسب الإنجاز فيها, إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

// انتهى //

10:01ت م

0020



تبوك 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لتنسيق ومتابعة المشروعات بالمنطقة في مكتبه بالإمارة غداً, اجتماع لجنة التنسيق ومتابعة المشروعات بالمنطقة، بحضور أعضائها من مديري الإدارات الحكومية والخدمية بالمنطقة.وسيناقش خلال الاجتماع تقرير عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة المتضمن سير العمل في تلك المشروعات ونسب الإنجاز فيها, إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //10:01ت م0020

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع لجنة متابعة وتنسيق المشروعات بالمنطقة غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.